النفط يتراجع إلى أقل من 62 دولار للبرميل

هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة مبتعدة عن أعلى مستوى منذ عام 2015 بفعل تقلص الإمدادات والتوترات السياسية في إيران.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 61.95 دولار للبرميل أي بانخفاض ستة سنتات.

لكنه ما زال بالقرب من مستوى 62.21 دولار المرتفع الذي سجله في الجلسة السابقة، وهو الأعلى منذ ماي 2015.

وبلغت العقود الآجلة لمزيج برنت 67.99 دولار للبرميل بانخفاض قدره ثمانية سنتات دون سعر التسوية السابقة.

لكنه ما زال ليس بعيدا عن مستوى الذروة البالغ 68.27 دولار والذي سجله الخميس، وهو أيضا الأعلى منذ ماي 2015.

وقال تجار إن التوترات السياسية في إيران، قادت الأسعار إلى الارتفاع.