النفط يرتفع إلى 103 دولارا للبرميل

بقلم نادية بن طاهر
عرفت أسعار النفط، ارتفاعا، عند التسوية وسط مخاوف من تغييرات محتملة ومفاجئة متعلقة بالأوضاع في الشرق الأوسط خلال مطلع الأسبوع.

وصعدت العقود ‌الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنحو 2.68 دولار، بما يعادل 2.67 بالمائة، إلى 103.14 دولار ‌للبرميل.

كما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 2.98 دولار، أي بزيادة 3.11 بالمائة، ليبلغ 98.71 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت بنحو 11.27 بالمائة، منذ بداية هذا الأسبوع. فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية بالمائة عن سعره السابق.

