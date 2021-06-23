النفط يرتفع إلى 75.54 دولار لأول مرة منذ أكتوبر 2018

واصلت أسعار النفط تحسنها، اليوم الأربعاء، بسوق لندن، مسجلة ذروة لم تعرفها منذ أكتوبر 2018. ومدعمة بتوقعات تفيد بتراجع المخزونات النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية ومؤشرات تؤكد نمو الطلب في الأسواق العالمية.

وبلغ خام برنت “النفط” القياسي لبحر الشمال في أوروبا ببورصة لندن تسليم شهر أوت 75.54 دولارا للبرميل. مرتفعا بنسبة 0.98 بالمائة مقارنة بسعر إغلاق السوق مساء أمس الثلاثاء.

وارتفع سعر عقود تسليم أوت، لخام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى 73.44 دولارا للبرميل. وهذا في تعاملات بورصة نيويورك للسلعي، مرتفعا بنسبة 0.81 بالمائة. وبدوره يقترب الخام الأمريكي من ذروة الأسعار المسجلة شهر أكتوبر 2018.

وتتوجه اهتمامات المتعاملون نحو المعطيات الرسمية حول المخزون الأمريكي، الذي ينتظر تراجعها بـ3.5 مليون برميل بالنسبة للأسبوع الماضي. ويتم تركيز المستثمرين، من جهة أخرى، على اجتماع مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك+) المقرر الفاتح من شهر يوليو المقبل. حيث تبقى الآراء منقسمة حول احتمال رفع الإنتاج ابتدأ من أوت القادم ، حسب المحللين.

ويذكر، أن الطلب ارتفع على خام برنت القياسي خلال العام الحالي بأكثر من 40 في المائة مقارنة بمستواه خلال نفس الفترة. مع تراجع حدة جائحة كورونا واستئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية بالولايات المتحدة والصين وأوروبا مما أدى إلى زيادة استهلاك الوقود. وبحسب تقديرات “بنك أوف أمريكا” يمكن أن يصل سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل خلال العام المقبل.