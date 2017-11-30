النفط يرتفع ساعات قبيل اجتماع “أوبك”

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النفط يرتفع ساعات قبيل اجتماع “أوبك”
بقلم مصطفى.ق

ارتفعت أسعار النفط في ظل أحجام تداول محدودة يوم الخميس ساعات قبيل بدء اجتماع “أوبك” في فيينا.

و من المتوقع أن يمدد المنتجون اليوم اتفاق خفض إنتاج النفط بهدف تقليص الإمدادات ورفع الأسعار.
ويعقد اجتماع “أوبك” بعد ساعات في مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا.
ووفقا لما ورد على الموقع الإلكتروني “لأوبك”، عقدت المنظمة جلسة مفتوحة حضرتها وسائل الإعلام.
على الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش قبل بدء جلسة مغلقة ظهرا.
وقال تجار النفط، إن أحجام التداول كانت منخفضة قبيل الاجتماع.
و ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت للتسليم في فيفري 31 سنتا.
أو ما يعادل 0.5 بالمئة عن التسوية السابقة إلى 62.84 دولار للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 20 سنتا، أو 0.4 بالمئة إلى 57.50 دولار للبرميل.

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