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النفط يرتفع مدعوما بتوقعات تمديد “أوبك” لخفض الإنتاج

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النفط يرتفع مدعوما بتوقعات تمديد “أوبك” لخفض الإنتاج
بقلم مصطفى.ق

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مدعومة بتوقعات لتمديد اتفاق أوبك لخفض الإنتاج.

إلا أن زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة تكبح مكاسب اسعار النفط.
وسجل خام برنت 62.51 دولار للبرميل في الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش مرتفعة 29 سنتا بنسبة 0.5 بالمئة عن سعر الإغلاق.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 56.60 دولار.
ومن المتوقع أن توافق أوبك علي تمديد التخفيضات إذا أن مستويات المخزونات مازالت مرتفعة رغم السحب منها مؤخرا .
بينما تثور شكوك بشأن رغبة بعض المشاركين في مواصلة كبح الإنتاج.
لكن أكثر ما يقلق أوبك هو زيادة أنشطة الحفر الأمريكية التي يقودها منتجو النفط الصخري.
وقالت مجموعة وستوود غلوبال لاستشارات الطاقة إن الإنتاج الأمريكي سيرتفع بوتيرة أسرع .
بعد الزيادة في عدد الحفارات التي قفزت من 316 حفارا في منتصف 2016 إلى 738 الأسبوع الماضي.
إذ تزيد معدلات الإنتاجية مع كل زيادة في عدد الآبار.

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