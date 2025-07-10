النفط يستقر عند 68,38 دولارا للبرميل

إستقرت أسعار النفط عند التسوية مساء أمس الأربعاء، مع صدور بيانات تشير إلى طلب قوي على البنزين في الولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات بما يعادل 0.06 بالمئة لتسجل 70.19 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات أو 0.07 بالمئة إلى 68.38 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. مشيرة إلى زيادة في الطلب على البنزين ستة بالمئة إلى 9.2 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

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