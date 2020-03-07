النفط يسجل أكبر خسارة يومية في أكثر من 11 عاما

سجلت أسعار النفط أكبر انخفاض يومي في أكثر من 10 سنوات بعد شقاق روسيا وأوبك.

حيث سجل خام برنت أكبر خسارة يومية في أكثر من 11 سنة، يوم أمس الجمعة، بعد ان رفضت روسيا اقتراح منظمة الأوبك بتنفيذ تخفيضات كبيرة في الإنتاج.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أكبر انخفاض يومي منذ شهر ديسمبر، لتنخفض بـ 4.72 دولار وتبلغ عند التسوية 45.27 دولار للبرميل.

فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاض بـ4.62 دولار أو 10.1 بالمئة إلى 41.28 دولار للبرميل وهو أقل مستوى إغلاق منذ أوت 2016، وأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ نوفمبر من سنة 2014.