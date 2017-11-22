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النفط يسجّل ارتفاعا مع تراجع إمدادات الخام الكندي لأمريكا

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النفط يسجّل ارتفاعا مع تراجع إمدادات الخام الكندي لأمريكا
بقلم مصطفى.ق

سجّل النفط إرتفاعا أكثر من 1 بالمئة، اليوم، مدعوما بتراجع إمدادات الخام الكندي للولايات المتحدة وبهبوط مخزونات الخام الأمريكية.

فضلا عن توقعات بتمديد تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها أوبك.

وبحلول الساعة 07:43 بتوقيت غرينتش، إرتفع خام غرب “تكساس” دولارا أو 1.8 بالمئة إلى 57.83 دولار للبرميل.

وزاد مزيج برنت 63 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة إلى 63.20 دولار للبرميل.

وقال متعاملون إن الزيادة الكبيرة في السعر ناجمة عن خفض الإمدادات الكندية للولايات المتحدة.

وفي تقرير أسبوعي صدر يوم الثلاثاء عن معهد البترول الأمريكي، أفاد التجار أن الأسعار لقيت بعض الدعم أيضا.

مضيفين أنّ مخزونات الولايات المتحدة نزلت 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر.

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