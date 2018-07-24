النفط يصعد مع انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تحول تركيز السوق إلى زيادة محتملة في الطلب الصيني.

وهو ما ساعد في انحسار القلق بشأن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وأنهت عقود مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 38 سنتا، أو 0.52 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 73.44 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط 63 سنتا، أو حوالي 1 بالمائة.

لتسجل عند التسوية 68.52 دولار للبرميل بعد أن وصلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 69.05 دولار.

وواصلت الأسعار الصعود بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي هبوطا أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكي الأسبوع الماضي.