النفط يغلق عند أدنى مستوى منذ 7 أسابيع

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع اليوم الخميس وسط مخاوف من تزايد الإمدادات العالمية.

بعد إعلان إيران عن خطط لزياة الانتاج ومع تسجيل انتاج الخام الأمريكي مستويات قياسية مرتفعة.

وأنهت عقود مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 70 سنتا، أو 1.1 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 64.81 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام غرب تكساس 64 سنتا، أو 1.0 بالمائة، لتغلق عند 61.15 دولار للبرميل.

وهبط الخامان لخامس جلسة على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر لبرنت منذ نوفمبر 2017 وللخام الأمريكي منذ أفريل 2017.