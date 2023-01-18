النفط يقفز إلى أزيد من 87 دولاراً وسط آمال بالمزيد

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إلى أزيد من 87 دولاراً وسط آمال بالمزيد. في ظلّ مراهنات على تخفيف قيود “كوفيد 19” في الصين، الطلب على الوقود. على الرغم من تسجيلها نمواً اقتصادياً سنوياً ضعيفاً، إلاّ أنّه أعلى من المتوقع.

كما ارتفعت تسوية العقود الآجلة لخام “برنت” بنحو 1.46 دولار، ما نسبته 1.7 بالمائة، ليسجّل 87.13 دولاراً للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب “تكساس الوسيط” بنحو 32 سنتاً، أي 0.4 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 80.18 دولاراً.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين بـ3 بالمائة في 2022، وهو ما يقل كثيراً عن الهدف الرسمي البالغ 5.5 بالمائة تقريباً. ليسجّل ثاني أسوأ أداء له منذ عام 1976. إلا أنّها نسبة النمو التي تحققت، ما تزال أعلى من التوقعات بعد تخلي بكين عن سياسة صفر كوفيد في ديسمبر الماضي.

في حين، كشفت بيانات اليوم أن إنتاج مصافي النفط الصينية في 2022 انخفض 3.4 بالمائة على أساس سنوي في أول انخفاض سنوي منذ 2001. رغم أنّ إنتاج النفط اليومي في ديسمبر صعد إلى ثاني أعلى مستوى في 2022.