النفط يقفز بعد أنباء إختطاف ناقلة

قفزت أسعار النفط بقرابة 2 بالمئة، وبمعدلات أكبر من الارتفاعات الهادئة التي شهدتها في التعاملات الآسيوية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الخميس، 1.28 دولارا أو 1.72 بالمئة إلى 78.10 دولار للبرميل، بحلول الساعة 9:55 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78.10 دولارا أو 1.78 بالمئة إلى 72.64 دولار للبرميل.

كما سجلت أسعار النفط ارتفاعا، في التعاملات الآسيوية الخميس، مع تقييم الأسواق للتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. في مقابل الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأميركية التي دفعت أسعار النفط للانخفاض بنحو 80 سنتا في الجلسة السابقة.

وقالت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية في مذكرة، الخميس، أن أربعة أو خمسة مسلحين صعدوا على ظهر ناقلة نفط إلى الشرق من صحار بسلطنة عمان.

وأشارت المذكرة إلى أن الناقلة اتهمت في السابق بحمل نفط إيراني خاضع للعقوبات وصادرته الولايات المتحدة.

وقالت أمبري إن ناقلة النفط الخام التي ترفع علم جزر مارشال كانت تبحر في اتجاه بندر جاسك بإيران.