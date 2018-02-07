النفط يهبط بفعل زيادة في المخزونات في أمريكا

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في شهر اليوم الأربعاء بعد بيانات أمريكية أظهرت زيادة في المخزونات في الولايات المتحدة.

وأنهت عقود خام غرب تكساس جلسة التداول منخفضة 1.60 دولار، أو 2.52 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 61.79 دولار للبرميل.

بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 61.33 دولار وهو أدنى مستوى منذ الخامس من جانفي.

وأغلقت عقود مزيج برنت منخفضة 1.35 دولار، أو 2.02 بالمائة، إلى 65.51 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.

لكن انتاج الخام الأمريكي زاد إلى 10.25 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل مستوى قياسيا أسبوعيا مرتفعا.