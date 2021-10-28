النفط يهبط لأدنى مستوياته بعد صدمة كورونا والمخزونات

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، بعد القفزة المفاجئة في المخزونات الأميركية من الخام وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا وروسيا والصين.

حيث تراجع خام برنت بـ1.58 دولار أي بـ1.9% وبلغ 83 دولاراً للبرميل. بعدما سجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 82.32 دولار في وقت سابق وانخفض 2.1% في جلسة أمس.

ونزل الخام الأميركي بـ1.39 دولار أي بـ1.7% ووصل إلى 81.27 دولار للبرميل. وبلغ أدنى مستوى في أسبوع واحد، بعد أن هبط 2.4% يوم الأربعاء.

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