النفط يواصل التراجع مع تفشي فيروس “كورونا” بالصين

تواصل أسعار النفط منحناها التنازلي في السوق الدولية تزامنا مع تفشي فيروس “كورونا” في الصين.

أفادت وكالة “رويترز”، اليوم الإثنين، أن أسعار النفط سجلت اليوم تراجعا بأكثر من إثنين بالمائة، لتسجل بذلك أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر.

وأشارت الوكالة أن تراجع أسعار النفط سببه تراجع الطلب على الخام بعد تزايد عدد حالات العدوى والوفاة بفيروس “كورونا” في الصين وإغلاق المدن فيها.

وإنخفضت أسعار خام برنت إلى 59.41 دولار للبرميل، بعدما تراجعت سابقا إلى 58.68 دولار للبرميل.

فيما تراجع الخام الأمريكي إلى 52.15 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ اوائل شهر أكتوبر الماضي.

هذا وأعلن وزير الطاقة السعودي، الامير عبد العزيز بن سلمان، أن السعودية تتابع عن كثب التطورات في الصين وذلك في مساع لتهدئة السوق.