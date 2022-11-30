النفط يواصل توسيع أرباحه

تعرف أسعار النفط ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين لاجتماع أوبك+ الذي سيعقد نهاية هذا الأسبوع.

وصعد خام برنت إلى 84 دولاراً للبرميل، فيما يتجه غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 79 دولاراً. بعد أن أضاف 2.5 بالمائة خلال الجلستين السابقتين.

وأفاد معهد البترول الأميركي الممول من القطاع، أن المخزونات تراجعت بنحو 8 ملايين برميل الأسبوع الماضي.

وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بمن فيهم روسيا اجتماعاً عبر الإنترنت في الرابع من ديسمبر.

وبينما يتوقع بعض مراقبي السوق أن يخفض التحالف العرض لمواجهة ضعف السوق،. يتساءل آخرون الآن عما إذا كان تغيير الخطة يشير إلى مزيد من التقلب المباشر لمستويات الإنتاج.

ويأتي هذا الاجتماع قبل يوم من الموعد النهائي لفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تدفقات الخام الروسي. على الرغم من عدم وضع الحد الأقصى للأسعار في صيغته النهائية بعد.

وسلطت البيانات الواردة من الصين، اليوم الأربعاء، الضوء على التحديات الاقتصادية، حيث أظهرت الأرقام تقلص نشاط المصانع والخدمات بشكل أكبر في نوفمبر بسبب كورونا.