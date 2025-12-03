النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية تصدر بيانا هاما!

أصدرت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية بيانا بخصوص تعرّض غالبية البيولوجيين الطبيين المترشحين لانتخابات الهيئات التنظيمية الطبية إلى رفض ترشحهم.

أعلنت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية “SALAM”، أن غالبية البيولوجيين الطبيين المترشحين لانتخابات الهيئات التنظيمية الطبية تعرضوا لرفض تعسّفي لترشحهم. وذلك على أساس تراكم الاشتراكات، تطبيقًا للمادة 2 من النظام الداخلي للانتخابات رقم 1.

واعتبرت النقابة أن هذه المادة تمييزية ومخالفة لمبادئ المساواة والتمثيل. كما تتعارض مع أحكام قانون أخلاقيات المهنة الذي يضمن لكل ممارس حقه في المشاركة في الحياة التنظيمية المهنية. حيث وبعد تلقيها العديد من طلبات التدخل من منخرطيها. بادرت النقابة إلى إيداع عريضة استعجالية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر. التي انعقدت استثنائياً بصفتها محكمة درجة أولى، وذلك تحت الرقم 5857/25، للمطالبة بتعليق تطبيق المادة المذكورة.

وأصدرت غرفة المحكمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 حكما يقضي بوقف تنفيذ القرار التنظيمي رقم 1. المتعلق بتنظيم إنتخابات تجديد نصف مجالس الهيئات الطبية، وذلك إلى غاية الفصل في الموضوع.

