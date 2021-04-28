النقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية تدعو للإلتزام بالهدوء والتعقل وعدم الإنسياق وراء النداءات المغلطة

حذرت النقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية خطورة الإنسياق وراء نداءات مغرضة من شأنها أن تمس بإستقرار القطاع لا سيما في الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد

وأكدت النقابة في بيان لها اليوم الأربعاء أنها على يقين بالحس العالي بالمهنية والمسؤولية والإحترافية لأعوان الحماية المدنية الذين سيفوتون الفرصة على كل من يحاول إستغلال المطالب الشرعية للأعوان وتشويه صورة هذا السلك وضرب إستقرار البلاد

وذكرت النقابة أن جملة المطالب والإنشغالات المشروعة التي تخص أعوان الحماية المدنية هي محل دراسة مع السلطات الوصية.

كما دعت كافة أعوان الحماية المدنية للإلتزام بالهدوء والتعقل حتى يتسنى لها العمل في جو مناسب لتجسيد طموحات وأمال منتسبي السلك.