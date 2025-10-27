النقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا تطالب بتوحيد إجراءات الاستفادة من التربصات بالخارج

دعت النقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى توحيد معايير الاستفادة من التربصات قصيرة المدى بالخارج. لضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين المصنفين في الصنف 10 فما فوق، لا سيّما الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.

وجاءت هذه الدعوة عقب المتابعة الميدانية التي قامت بها النقابة لانشغالات عمال البيداغوجيا عبر مختلف الجامعات. واستنادًا إلى اللقاء المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025. بمقر الوزارة، والذي جمع أعضاء الأمانة الوطنية للنقابة بالأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإطارات من الوزارة.

وخلال اللقاء، أكّد الأمين العام أن الاستفادة من التربصات مشروطة بحيازة شهادة جامعية والتصنيف في الصنف 10 فما فوق. وفقًا للنصوص القانونية والتنظيمية السارية. مع إمكانية مراجعة النسب الحالية ودعوة الشركاء الاجتماعيين. لتقديم مقترحات حول معايير الانتقاء.

كما أوضح أن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل تعدّ شهادة جامعية قائمة بذاتها. شأنها شأن باقي الشهادات المعتمدة.

هذا ولاحظت النقابة وجود تباين واضح في تطبيق هذه الإجراءات عبر مختلف الجامعات. حيث سجلت ثلاث حالات مختلفة في التعامل. مع ملفات المترشحين الحاملين لهذه الشهادة.

واضافت النقابة أنه تم رفض إيداع ملفاتهم بحجة عدم موافقة مصالح الرقابة البعدية على مشاريع الالتزام. بينما سمحت جامعات أخرى باستفادتهم فعليًا من التربصات. غير أن مصالح الرقابة رفضت لاحقًا التأشير على المشاريع وطالبت المستفيدين بإرجاع المبالغ التي صرفت لهم. في المقابل. استفادت نفس الفئة بصفة عادية ومنتظمة في جامعات أخرى دون أي تحفظ من الجهات الرقابية.

كما ناشدت النقابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي التدخل العاجل لدى الجهات المعنية لتوحيد الإجراءات قبل إقفال السنة المالية 2025. بهدف تمكين هذه الفئة من الاستفادة من برنامج الحركية قصيرة المدى بالخارج. بما يسهم في رفع كفاءات الموارد البشرية الجامعية وتعزيز جهود تطوير الأداء البيداغوجي والإداري. في مؤسسات التعليم العالي.