النقابة الوطنية لعمال التربية بتيارت تُعلق الإضراب

علقت النقابة الوطنية لعمال التربية بتيارت، الإضراب المقرر اليوم الأربعاء بعد اللقاء الإستعجالي الذي عقدته مع مدير التربية الجديد.

وقال ميلود سمار رئىيس المكتب الولائي للأسنتيو في اتصال مع النهار، ان تعليق الإَضراب جاء بعد تشاور مع أعضاء المكتب ورؤوساء الفروع.

وتمت الموافقة على تعليق الإضراب، بعد الحركة التي مست مديري التربية من بينها ولاية تيارت.

وسبق لذات النقابة مطالبتها بضرورة رحيل المديرة السابقة.

وأضاف ذات المتحدث، إن نقابة الأسنتيو التمست رغبة من الوافد الجديد على قطاع التربية.

خاصة بعد أن أبدى هذا الأخير استعداداه الكامل على العمل مع جميع الشركاء .