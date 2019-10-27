النقابة الوطنية للقضاة تتعهد بالقيام بمهامها خلال الرئاسيات المقبلة بصفة كاملة

قالت النقابة الوطنية للقضاة أنها حريصة على سير الانتخابات المقبلة بصفة كاملة.

وفي بيان لها، قالت النقابة أنها تنهي إلى علم القضاة ضرورة مراعاة القيام بالمهام الموكلة لهم بموجب قانون الانتخابات بصفة كاملة.

وشددت على ضرورة إنجاز التقديمات الخاصة بالموقوفين تحت النظر الذين استنفذوا مدة التوقيف، وإحالتهم على الجهات المختصة قانونا.

كما شددت على إفتتاح جلسة محكمة الجنايات للنطق بتأجيل القضايا دون الفصل في موضوعها.

وإختتمت بيانها بضرورة رفض التبليغ ومقاطعة جلسات التنصيب المزمع إجراؤها تنفيذا لحركة المجلس الأعلى للقضاء.