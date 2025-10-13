النقابة الوطنية للقضاة تشارك في الإجتماع السنوي للاتحاد الدولي للقضاة بأذربيجان

تشارك النقابة الوطنية للقضاة بدولة أذربيجان في أشغال الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للقضاة الذي انطلق يوم 11 أكتوبر. ويستمر بأشغاله الى غاية 17 أكتوبر الجاري بحضور النقبب الوطني للقضاة العيدي عوداش ممثلا عن النقابة و3 أعضاء من المكتب التنفيذي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز حضور القضاء الجزائري على الساحة الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب مع المنظمات القضائية من مختلف دول العالم. بما يساهم في ترقية العمل القضائي وتطوير آليات التعاون الدولي في مجال العدالة.

وبالمناسبة هذه تؤكد النقابة الوطنية للقضاة، حرصها الدائم على تمثيل القضاة الجزائريين أحسن تمثيل في المحافل الدولية. وترسيخ مبادئ الاستقلالية والنزاهة والتضامن المهني بين القضاة عبر العالم.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور