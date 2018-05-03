النقابة الوطنية للقضاة: تصريحات زهرة قراب تجريح في حياد القضاء

استنكرت النقابة الوطنية للقضاة التصريحات التي إعتبرتها “غير مسؤولة” و”مشوهة للحقيقة” ضد السلطة القضائية بصفة عامة والقضاة بصفة خاصة.

وجاء في نص بيان تحوز النهار أون لاين على نسخة منه فإن التصريحات التي اطلقتها النائب في مجلس الأمة زهرة قراب.

بعد مشادات كلامية مع وزير العدل حافظ الأختام، ان هذه التصريحات خطيرة للغاية وتعد تدخلا صارخا في أعمال القضاء.

وأضاف البيان، أنها تجريح واضح في حياد ونزاهة السلطة القضائية.

والأخطر لأنها صدرت عن ممثل الشعب استغل قبة البرلمان لطرح قضيته الشخصية.

وأشار البيان، أنه كان حريا بعضو مجلس الأمة طرح القضية على الجهات القضائية المختصة.

بدل الخوض فيها على منبر خصص لطرح قضايا الشعب.

وذكرت النقابة، أن صلاحيات القضاة، مستمدة من الدستور وقوانين الجمهورية وأن الاحتكام الى الشرعية القانونية بواسطة القضاء.

يعد الوسيلة لفرض سلطان القانون ومنع الفوضى والانزلاقات وأن كل المواطنين سواسية أمام القانون.