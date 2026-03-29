النقابة الوطنية للقضاة تُعزي في وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال

تقدمت النقابة الوطنية للقضاة، بتعازيها الخالصة، في وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال.

وجاء في بيان للنقابة: “بكثير من الحزن وبأنفس مؤمنة راضية محتسبة، تلقينا خبر وفاة السيد رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال”.

وأضاف البيان: “وبهذا المصاب الجلل نعزي أنفسا ونعزي أهله وذويه، سائلين الله المولى عز وجل أن يتقبله قبولا حسنا. وأن يتغمده بواسع رحمته. وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان، ولا نقول إلا ما يرضي الله”.

وإنتقل إلى رحمة الله، أمس السبت، الرئيس الأسبق اليامين زروال عن عمر ناهز 85 سنة بالمستشفى العسكري محمد الصغير نقاش بالعاصمة، بعد صراع مع مرض عضال.