النقابة الوطنية للقضاة: لن نسكت عن أي اهانة توجه للقضاة أو السلطة القضائية

أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، أن إستقلالية القضاء والقاضي واضحة بموجب القانون .

و أضاف ذات المتحدث، أن النقابة لن تسكت عن أي إهانة توجه للقضاة أو السلطة القضائية، من خلال تقديم شكاوي.

وأشار إلى أن النقابة لديها الحق في التأسيس كطرف مدني عندما يهان القضاة والسلطة القضائية .

وكشف بالمناسبة أنه تم رفع شكوى ضد وسيلة إعلامية أهانت القضاة دون وجهة حق ودون أدلة دامغة .

ودعا كل الأطراف التي تتناقش حول سلك القضاة إلى إلتزام الموضوعية والمسؤولية وتجنب السب والشتم والإتهام دون أدلة.