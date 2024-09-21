النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة تتجند لإنجاح الدخول الإجتماعي 

أكدت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة SNTT-UGTA تجندها لإنجاح للدخول الإجتماعي المقرر يوم الأحد 22 سبتمبر 2024 عبر كامل ولاية الجزائر.

واوضحت النقابة في بيانها أن ستساهم في التحضير للدخول الإجتماعي المقرر يوم الأحد 22 سبتمبر 2024 عبر كامل ولاية الجزائر العاصمة.

وهذا بتوعية مختلف الناقلين بسيارات الأجرة عن تأدية واجبهم بتوفير وسائل النقل عبر كامل ولاية الجزائر العاصمة وخاصة الاحياء السكنية الجديدة .

كما سيساهم في مبادرة نقل التلاميذ مجانا صبيحة الدخول المدرسي على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله .

وجاء هذا القرار الإجتماع التنسيقي بين مديرية النقل لولاية الجزائر العاصمة والمكتب الولائي UGTA SNTT وبحضور ممثلي المحطات البرية لسائقي سيارات الاجرة لولاية الجزائر، في يوم الخميس 19 سبتمبر 2024 بمقر المركزية النقابية .