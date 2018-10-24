النقابة الوطنية للوكالات السياحية تطالب بالكشف عن المتورطين في تزوير جوازات السفر

سلطت النقابة الوطنية للوكالات السياحية في اجتماعها بوهران الضوء على مشكل الحج والعمرة الذي لن يعرف الحل.

ومطالبة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وديوان الحج بالإعلان عن أسماء وكالات السفر والسياحة المتورطة في تزوير أرقام جوازات السفر.

وهذا على مستوى قنصلية المملكة العربية السعودية للامتناع عن دفع ضريبة ال 2000 ريال التي أقرتها السعودية للدخول إلى أراضيها لتحمل كل وكالة مسؤوليتها ويعاقب كل من يخطئ.

النقابة الوطنية للوكالات السياحية تطالب الشؤون الدينية الإعلان عن أسماء وكالات السفر المتورطة في تزوير أرقام جوازات السفر

النقابة الوطنية للوكالات السياحية تطالب بالإعلان عن أسماء وكالات المزورة أرقام جوازات السفر.