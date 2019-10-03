النقابة الوطنية لمستخدمي التجارة تطالب بدوي بالتدخل للرفع من منحة الخطر

الوطني
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النقابة الوطنية لمستخدمي التجارة تطالب بدوي بالتدخل للرفع من منحة الخطر
بقلم مصطفى.ق

طالبت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة التدخل الفوري أمام الوزير الأول لقبول تعديل المرسوم التنفيذي الخاص بالنظام التعويضي.

هذا المرسوم الذي صادقت عليه اللجنة المختلطة نقابة- وزارة، هو على طاولة الوزير الأول وينتظر فقط الموافقة.

وقالت النقابة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية في فايسبوك، أنها تتابع عن كثب كل ما يحدث في مديريات التجارة لمختلف الولايات.

وبالأخص الإعتداءات الأخيرة التي تعرض لها زملاء في كل من مديرية التجارة البليدة والجزائر وغليزان.

كما طالبت بإيجاد حل للإعتداءات المتكررة التي يتعرض لها مستخدمي قطاع التجارة.

ونظرا لأن الخطر يتزايد في كل مرة أصبح لزاما أن يقبل طلب النقابة المتمثل في الرفع من منحة الخطر حسب البيان.


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