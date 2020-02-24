النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة تلتقي رزيق غدا الثلاثاء

يعقد وزير التجارة، كمال رزيق، يوم غد الثلاثاء، إجتماعا مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، لدراسة الأوضاع المهنية لأعوان الرقابة.

وستطلب النقابة من خلال هذا الإجتماع، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، التكفل الجدي والسريع بالمطالب التي ترفعها منذ سنوات.

وتتعلق هذه المطالب بتوفير الحماية والنظام التعويضي والقانون الأساسي ومنحة صندوق المداخيل التكميلية.

ويأتي هذا الاجتماع أياما بعد صدور قرار الدولة الذي يلغي قرار المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بعدم شرعية إضراب النقابة سنة2019.