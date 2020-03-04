النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة: تعليمة الوزير حول مواقيت العمل غير قانونية

أوضحت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة أن الوقفة الاحتجاجية التي قام بها موظفو وزارة التجارة أمس جاءت بعد تعليمة الوزير.

وقالت النقابة في بيان لها ان تعليمة وزير التجارة تضمنت تدابير وإجراءات لم ينص عليها القانون الأساسي للوظيفة العمومية.

وأردفت النقابة أن تعليمة الوزير جاء فيها أن تغلق أبواب الوزارة في وجه الموظفين على الساعة التاسعة صباحا في حين أن القوانين تنص على انه يتم الخصم من الراتب عن كل غياب غير مبرر ويكون متناسبا مع مدة الغياب لتفادي الإضرار بمصالح المواطنين.

وقالت النقابة أن اتهام العمال بأنهم رفضوا احترام مواعيد العمل ، اتهام باطل، وكان من الأجدر التحري ومعرفة الأسباب الحقيقة وراء الاحتجاج.