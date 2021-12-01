النقل.. أسعار التذاكر وتعزيز الرحلات محور اللقاء بين بكاي والمكلفة بالجالية الوطنية بالخارج

تباحث اليوم عيسى بكاي وزير النقل مع طاوس جلولي حدادي السفيرة والمبعوث الخاص، المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج مخطط عمل الحكومة المتعلق بالجالية. وخلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة تطرق الطرفان إلى بلورة إستراتجية وطنية ذات العلاقة بمساهمة قطاع النقل.

كما تم الطرق إلى عدة محاور تخص المغتربين لها علاقة مع قطاع النقل منها تكاليف تذاكر السفر. وبهذا الخصوص تطرق الطرفان إلى وضع سياسة وطنية تخص الأسعار التنافسية الأكثر جاذبية نحو استقطاب قدرات الجالية الجزائرية بالخارج نحو الجزائر. من خلال طريقة مستمرة و تواصل دائم. بالإضافة إلى تعزيز الرحلات الجوية والبحرية خلال المناسبات والأعياد الوطنية والدينية.

اللقاء كان فرصة للتطرق إلى ضبط إشكالية ارتفاع تكاليف تذاكر السفر عبر الطائرة و البواخر، لا سيما خلال الأعياد و المواسم. وأيضا العمل على إقامة نظام قانوني يعمل على تحفيز استقطاب استثمارات الجالية الوطنية بالخارج نحو الداخل.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على مواصلة عقد اللقاءات الثنائية بين وزارتي النقل ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. لدراسة ومناقشة احتياجات أبناء الجالية ضمن توجيهات رئيس الجمهورية في هذا المجال.

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وكان المدير التجاري بالشركة الوطنية للنقل البحري، كريم بوزناد، قد قال في وقت سابق، إن ثمن تذكرة الرحلات في متناول المسافرين. وفيما يخص الأسعار، كشف المتحدث، أنها ستتراوح بين 60 ألف و80 أف دينار لتذكرة صالحة مدة سنة.

ومن جانبه، ردّ الناطق الرسمي باسم الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، “أن أسعار التذاكر تخضع لقانون العرض والطلب”. موضحا أن الشركة حاليا تعمل بمعدل 49 رحلة أسبوعية بعد أن كانت 200 رحلة في اليوم قبل الجائحة.

وأشار اندلسي في تصريح للنهار، إلى أن الأمر جعل المواطن يقول أن أسعار التذاكر مرتفعة. مضيفا “لقد قمنا بعملية مقارنة لنفس الخطوط التي تعمل فيها الجوية الجزائرية واكتشفنا أن الأخيرة أسعارها ارحم من عدة شركات”.

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