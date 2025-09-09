النقل البحري.. إعلان هام للمسافرين

اعلنت مؤسسة النقل البحري، للمسافرين الحاجزين عبر رحلة وهران - أليكانتي ليوم 11 سبتمبر، على متن سفينة الفنيزلوس، أن بداية التسجيلات الخاصة بهذه الرحلة تبدأ على الساعة 10:00 صباحاً وتنتهي على الساعة 16:00 مساءً.

وأشارت، مؤسسة النقل البحري، أن التزام المسافرين بهذه التوصيات يسمح باتمام الاجراءات و يضمن انطلاق الرحلة حسب توقيتها المبرمج سلفا.

كما دعت الزبائن، إلى إحترام المواقيت المذكورة أعلاه. و أخذ جميع الاحتياطات للتوجّه لميناء الركوب في المواعيد المحددة.