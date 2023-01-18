النقل البحري: إقتناء سفينتين جديدتين وكراء باخرة

سيتدعم اسطول النقل البحري بإقتناء سفينتين جديدتين، وكراء باخرة من أجل تلبية الطلب المتزايد.حسب ما أعلنته المدير العام للنقل البحري للمسافرين

وخلال جلسة من لجنتا الشؤون الخارجية والنقل بالبرلمان كشف وحيد لكحل عياط بخصوص تحديث الأسطول البحري عن قرار الدولة الخاص باقتناء سفينتين جديدتين، وكراء باخرة من أجل تعزيز الاسطول وتلبية الطلب المتزايد.

وثمن أعضاء اللجنتين برنامج ومخطط المؤسسة الساعي إلى تحسين مردوديتها والشروع في عملية الرقمنة. مشددين على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين ومسايرتها للمعايير الدولية.

كما إستفسر النواب عن بعض المشاكل التي يعاني منها النقل البحري للمسافرين. وخاصة مشكل إلغاء وتأجيل الرحلات دون إخطار مسبق. وكذا تأخر التعويضات. كما طالبت لجنتا الشؤون الخارجية والنقل بضرورة تعزيز الرحلات نحو الدول التي بها جالية كبيرة. وكذا الرحلات الداخلية بين المدن الساحلية من أجل المساهمة في تخفيف الاختناق المروري.

وعقدت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية برئاسة سليم مراح بالاشتراك مع لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة مونسي علي، اليوم ، جلسة استماع، إلى المدير العام لمؤسسة النقل البحري للمسافرين وحيد لكحل عياط، وذلك بحضور وحيد آل الشيخ نائب رئيس المجلس المكلف بالتشريع وبهجة العمالي رئيسة لجنة النقل والصناعة والاتصالات والطاقة والعلم والتكنولوجيا ببرلمان عموم افريقيا.