النقل البحري.. إلغاء العديد من الرحلات

أعلنت مؤسسة النقل البحري “Algérie ferries”، اليوم الأحد، عن إلغاء العديد من الرحلات. كما أشار بيان من مؤسسة النقل البحري، إلى برمجة رحلة إضافية من مارسيليا إلى وهران بتاريخ 23 ماي في منتصف النهار.

في حين، ذكر البيان ذاته، إلى أن الرحلات الني تم إلغاء هي كل من مارسيليا-العاصمة 17 ماي على الساعة السادسة مساء. والجزائر-مارسيليا 22 ماي بمنتصف النهار، ومارسيليا-سكيكدة 25 ماي في منتصف النهار. سكيكدة-مارسيليا 29 ماي منتصف النهار، ومارسيليا-العاصمة 1 جوان على الساعة الحادية عشر صباحا. الجزائر-مارسيليا بتاريخ 4 جوان في منتصف النهار، ومارسيليا-سكيكدة 5 جوان على الساعة 11:00 سا.