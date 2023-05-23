النقل البحري.. باخرة “باجي مختار 3” تتكفل بنقل هذه الرحلات

أصدرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين Algérie Ferries، بيانا هاما، بشأن رحلتي اليكانتي _ وهران المبرمجتين بتاريخي 23 و 26 ماي.

وحسب بيان شركة Algérie Ferries، فإن رحلتي اليكانتي _ وهران المبرمجتين بتاريخي 23 و 26 ماي 2023 سيتم التكفل بهما عبر رحلة مبرمجة بتاريخ 24 ماي 2023 بإتجاه الجزائر العاصمة على الساعة 19:00 مساء.

وأوضح المصدر نفسه، بأن باخرة باجي مختار 3 ستتكفل بهذه الرحلة بدلا من طارق ابن زياد التي تتواجد قيد الصيانة .

وستتنقل سفينة باجي مختار 3 التي تشغل خط “مرسيليا/الجزائر” اليوم في حدود الساعة الثامنة مساء إلى ميناء أليكانتي بإسبانيا.

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