النقل البحري: برنامج الرحلات الأسبوعي

اعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، اليوم الأحد، عن البرنامج الأسبوعي للرحلات من 20 أكتوبر إلى 25 من نفس الشهر.

وأشارت مؤسسة النقل البحري أن الرحلة الأولى تنطلق من ميناء الجزائر إلى مرسيليا عبر باخرة باجي مختار3 على الساعة 11:00 صباحا. وهران-أليكانتي عبر باخرة الفينيزيلوس في الساعة 18:00 ، وهران-مارسيليا عبر باخرة طاسيلي2 على الساعة 10:00 صباحا.

بتاريخ 21 أكتوبر رحلة أليكانتي -وهران عبر باخرة الفينيزيلوس على الساعة .18:00

يوم 22 أكتوبر، مرسيليا -الجزائر عبر باخرة الجزائر2 على الساعة 12:00 زوالا. وهران-أليكانتي عبر باخرة الفينيزيلوس على الساعة 18:00 مساء.

بتاريخ 23 أكتوبر الجزائر-مرسيليا عبر باخرة الجزائر 2 على الساعة 15:00 مساء. أليكانتي-الجزائر عبر باخرة الفينيزييلوس على الساعة 18 مساء، مرسيليا-عنابة عبر باخرة طاسيلي 2 على الساعة 12:00 زوالا.

يوم 24 أكتوبر الجزائر-أليكانتي عبر باخرة الفينيزيلوس على الساعة 17:00 مساء. عنابة-مرسيليا طاسيلي2 على الساعة 14:00 مساء.

بتاريخ 25 أكتوبر مرسليا -وهران عبر باخرة الجزائر2 على الساعة 12:00 زوالا. مرسيليا-الجزائر عبر باخرة باجي مختار3 على الساعة 16:00، أليكانتي-وهران عبر باخرة الفينيزيلوس على الساعة 18:00 سا.