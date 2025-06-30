النقل البحري..بيان هام للمسافرين على متن الفينيزيلوس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أن السفينة المستأجرة “الفينيزيلوس” أنهت جميع اجراءات التفتيش المبرمج بميناء مرسيليا.

وتستعد الفينيزيلوس لاستئناف نشاطها برحلة خاصة تربط ميناء مرسيليا بميناء الجزائر العاصمة بتاريخ 30 جوان على الساعة 16:00 مساءً.

وتم برمجت هذه الرحلة لفائدة أفراد الجالية الحاجزين على متن السفينة الميديتيران التي ألغيت رحلتها المبرمجة بتاريخ 29 جوان.

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