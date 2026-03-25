النقل البحري.. تأجيل هذه الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الأربعهاء، عن تأجيل، بعض الرحلات الجوية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحسب بيان مؤسسة النقل البحري فإنه تقرر إجراء تعديل على برنامج رحلاتها على النحو التالي:

تأجيل رحلة مرسيليا سكيكدة المبرمجة سلفا يوم 26 مارس 2026 إلى يوم 02 أفريل 2026 على الساعة 17:00 مساءا.

كما تم تأجيل رحلة سكيكدة مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 27 مارس 2026 إلى يوم 03 أفريل 2026 على الساعة 13:00 زوالا

تأجيل رحلة مرسيليا سكيكدة المبرمجة سلفا يوم 02 أفريل 2026 إلى يوم 06 أفريل 2026 على الساعة 17:00 مساءا.

تاجيل رحلة سكيكدة مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 03 أفريل 2026 إلى يوم 07 أفريل 2026 على الساعة 13:00 زوالا

كما دعت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين زبائنها الراغبين في تغيير موعد الرحلات سالفة الذكر، أو تعويض ثمن التذاكر إلى التقرب من مختلف وكالاتها التجارية لاتمام الاجراءات التي تناسبهم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور