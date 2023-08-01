النقل البحري.. تحويل هذه الرحلات من ميناء سكيكدة إلى عنابة
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الثلاثاء، أن الرحلات المبرمجة سابقا من وإلى ميناء سكيكدة قد تم تحويلها إلى ميناء عنابة.
كما أشارت مؤسسة النقل البحري، رحلة مرسيليا_عنابة يوم 5 أوت على الساعة 12:00 على متن سفينة الجزائر2 بدلا من مرسيليا_سكيكدة. ورحلة عنابة_مرسيليا يوم 8 أوت على الساعة 18:00 على متن سفينة ” الجزائر2″ بدلا من سكيكدة_مرسيليا. رحلة 21 أوت مرسيليا_عنابة على الساعة 11:00 على متن سفينة ” الجزائر2 ” بدلا من مرسيليا_سكيكدة.
إضافة إلى رحلة عنابة_مرسيليا 24 أوت على الساعة 14:00 على متن سفينة “الجزائر2” بدلا من سكيكدة مرسيليا. رحلة مرسيليا_عنابة يوم 9 سبتمبر على الساعة 12:00 على متن سفينة “طاسيلي2” بدلا من مرسيليا_سكيكدة. و عنابة_مرسيليا يوم 12 سبتمبر على الساعة 18:00 على متن سفينة “طاسيلي2” بدلا من سكيكدة_مرسيليا. رحلة مرسيليا_عنابة يوم 25 سبتمبر على الساعة 12:00 على متن سفينة “طاسيلي2” بدلا من مرسيليا_سكيكدة. وعنابة_مرسيليا يوم 27 سبتمبر على الساعة 12:00 على متن سفينة “طاسيلي2” بدلا من سكيكدة_مرسيليا.