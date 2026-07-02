النقل البحري تطلق عرضا ترويجيا استثنائيا

أطلقت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الخميس، عرضا ترويجيا استثنائيا، يخص رحلة بجاية-مرسيليا المقررة يوم 8 جويلية الجاري.

ويخص العرض الترويجي الاستثنائي أيضا رحلة عنابة-مرسيليا المقررة يوم 10 جويلية.

ويتمقل العرض الاستثنائي في تذكرة رحلة لمسافر مع مركبته بمبلغ 57 ألف دينار. وتذكرة رحلة لمسافر من دون مركبة بمبلغ 23 ألف دينار.

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