النقل البحري..تعديل برنامج الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تعديل طرأ على برنامج رحلاتها.

وجاء تغيير برنامج الرحلات على النحو التالي:

رحلة اليكانتي_وهران المبرمجة سلفا يوم 6 أوت من الساعة 19:00 إلى الساعة 11:00 صباحا. على متن سفينة الجزائر 2.

كما تم تأجيل رحلة وهران_اليكانتي المبرمجة يوم 07 أوت إلى يوم 11 أوت على الساعة 22:00 مساءا على متن سفينة طاسيلي 2.

في حين، تم تقديم رحلة اليكانتي _ وهران المبرمجة يوم 08 أوت إلى يوم 07 أوت على الساعة 19:00 مساءا على متن سفينة الجزائر 2.

تأجيل رحلة وهران_ اليكانتي المبرمجة يوم 09 أوت إلى يوم 11 أوت على الساعة 22:00 مساءا على متن سفينة طاسيلي 2.

كما تم تغيير وجهة رحلة سكيكدة _ جينوفا المبرمجة يوم 8 أوت إلى رحلة الجزائر _ مرسيليا يوم 08 أوت على الساعة 18:00 مساءا على متن سفينة باجي مختار 3.

رحلة جينوفا_ سكيكدة المبرمجة يوم 09 أوت إلى رحلة مرسيليا_سكيكدة يوم 12 أوت على الساعة 14:00 زوالا. على متن سفينة الجزائر 2.

تغيير وجهة رحلة وهران_ سات المبرمجة يوم 09 أوت إلى رحلة وهران_ مرسيليا يوم 11 أوت على الساعة 10:00 صباحا على متن سفينة الجزائر 2.

تأجيل رحلة مرسيليا_سكيكدة المبرمجة يوم 7 أوت إلى يوم 12 أوت على الساعة 14:00 زوالا على متن سفينة الجزائر 2.

في حين، تم تأجيل رحلة سكيكدة_مرسيليا يوم 10 أوت إلى يوم 13 أوت على الساعة 15:00 مساءا. على متن سفينة الجزائر 2. ورحلة مرسيليا_وهران يوم 12 أوت إلى يوم 14 أوت على الساعة 14:00 زوالا على متن سفينة الجزائر 2.

تغيير توقيت هذه الرحلات

كما تم تغيير توقيت رحلة وهران_ سات المبرمجة يوم 15 أوت من الساعة 11:00 صباحا إلى الساعة 17:00 مساء. على متن سفينة الجزائر 2.

تغيير توقيت رحلة سات_ وهران المبرمجة يوم 16 أوت من الساعة 17:00 مساء. إلى 20:00 مساءا على متن سفينة الجزائر 2

تغيير وجهة رحلة اليكانتي_ الجزائر المبرمجة يوم 10 أوت إلى رحلة اليكانتي _ وهران يوم 12 أوت على الساعة 19:00 مساء. على متن سفينة طاسيلي 2.

تعتذر المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من زبائنها الكرام عن الإزعاج الذي قد يسببه هذا التغيير.