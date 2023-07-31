النقل البحري.. تعديل برنامج الرحلات
بقلم أسماء.ع
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، اليوم الاثنين، أنه بغرض التكفل الجيد بأكبر عدد من المسافرين، تم إجراء تعديل على برنامج رحلاتها.
كما مسّ التعديل رحلة الجزائر_أليكانتي المبرمجة بتاريخ 3 أوت. أين تم تقديمها ليوم 1 أوت على الساعة 20:00 على متن باجي مختار 3. رحلة أليكانتي_الجزائر المبرمجة بتاريخ 4 أوت تم تأجيلها إلى يوم 6 أوت على الساعة 19:00 على متن طارق ابن زياد. رحلة الجزائر_أليكانتي المبرمجة بتاريخ 26 اوت تم تأجيلها إلى يوم 27 أوت. في تمام الساعة 20:00 على متن سفينة طارق ابن زياد.
إضافة إلى رحلة اليكانتي_الجزائر المبرمجة بتاريخ 27 أوت على الساعة 19:00 تم تأجيلها إلى يوم 28 أوت على الساعة 19:00 على متن سفينة طارق ابن زياد. والجزائر_اليكانتي المبرمجة بتاريخ 27 أوت تم تأجيلها إلى يوم 29 أوت على الساعة 19:00. ورحلة الجزائر_اليكانتي المبرمجة بتاريخ 3 سبتمبر على الساعة 23:00 تم تأجيلها إلى يوم 4 سبتمبر على الساعة 19:00 على متن سفينة طارق ابن زياد.
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