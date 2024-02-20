النقل البحري.. تعديل برنامج هذه الرحلات
بقلم أسماء.ع
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تعديل على برنامج رحلاتها.
وأشارت المؤسسة البحرية، إلى أن الرحلات المعنية بالتغيير هي كل من رحلة الجزائر_اليكانتي يوم 21 فيفري على الساعة 18:00 عوضا عن 20 فيفري. ورحلة اليكانتي_الجزائر يوم 22 فيفري على الساعة 18:00 عوضا عن 21 فيفري.
بالإضافة إلى رحلة الجزائر _مرسيليا يوم 23 فيفري على الساعة 11:00 صباحا عوضا عن 22 فيفري. ورحلة مرسيليا _ الجزائر يوم 24 فيفري على الساعة 17:00 مساءا عوضا عن الساعة 12:00 ظهرا.
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