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النقل البحري.. تعديل برنامج هذه الرحلات

بقلم أسماء.ع
النقل البحري.. تعديل برنامج هذه الرحلات
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تعديل على برنامج رحلاتها.

وأشارت المؤسسة البحرية، إلى أن الرحلات المعنية بالتغيير هي كل من رحلة الجزائر_اليكانتي يوم 21 فيفري على الساعة 18:00 عوضا عن 20 فيفري. ورحلة اليكانتي_الجزائر يوم 22 فيفري على الساعة 18:00 عوضا عن 21 فيفري.

بالإضافة إلى رحلة الجزائر _مرسيليا يوم 23 فيفري على الساعة 11:00 صباحا عوضا عن 22 فيفري. ورحلة مرسيليا _ الجزائر يوم 24 فيفري على الساعة 17:00 مساءا عوضا عن الساعة 12:00 ظهرا.

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