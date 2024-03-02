النقل البحري.. تعديل توقيت برنامج الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم السبت، عن إجراء تعديل في برنامج رحلاتها. ويمس التعديل 7 رحلات بحرية.

ويتعلق الأمر برحلة سكيكدة- مرسيليا اليت تم برمجتها يوم 5 مارس على الساعة 10:00 عوضا عن يوم 29 فيفري.

ورحلة مرسيليا-وهران يوم 6 مارس على الساعة 10:00 عوضا عن يوم 2 مارس. ورحلة وهران-مرسيليا يوم 7 مارس على الساعة 14:00 زوالا عوضا عن يوم 8 مارس. ومرسيليا-بجاية يوم 8 مارس على الساعة 18:00 عوضا عن يوم 4 مارس. وبجاية_مرسيليا يوم 9 مارس على الساعة 18:00 بدلا من الساعة 15:00.

إضافة إلى رحلة وهران_اليكانتي يوم 29 مارس على الساعة 23:00 ليلا عوضا عن يوم 27 مارس. واليكانتي _ وهران يوم يوم 30 مارس على الساعة 19:00 مساءا عوضا عن يوم 28 مارس.