إعــــلانات
أخبار الجزائر

النقل البحري.. تعديل توقيت برنامج الرحلات

بقلم أسماء.ع
النقل البحري.. تعديل توقيت برنامج الرحلات
  • 274
  • 0

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم السبت، عن إجراء تعديل في برنامج رحلاتها. ويمس التعديل 7 رحلات بحرية.

ويتعلق الأمر برحلة سكيكدة- مرسيليا اليت تم برمجتها يوم 5 مارس على الساعة 10:00 عوضا عن يوم 29 فيفري.

ورحلة مرسيليا-وهران يوم 6 مارس على الساعة 10:00 عوضا عن يوم 2 مارس. ورحلة وهران-مرسيليا يوم 7 مارس على الساعة 14:00 زوالا عوضا عن يوم 8 مارس. ومرسيليا-بجاية يوم 8 مارس على الساعة 18:00 عوضا عن يوم 4 مارس. وبجاية_مرسيليا يوم 9 مارس على الساعة 18:00 بدلا من الساعة 15:00.

إضافة إلى رحلة وهران_اليكانتي يوم 29 مارس على الساعة 23:00 ليلا عوضا عن يوم 27 مارس. واليكانتي _ وهران يوم يوم 30 مارس على الساعة 19:00 مساءا عوضا عن يوم 28 مارس.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Yrugy
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر