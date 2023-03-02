النقل البحري.. تقديم هذه الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الخميس، عن تقديم عدة رحلات بحرية.

كما أوضح بيان المؤسسة البحري، أن الرحلات المعنية هي كل من الجزائر–مرسيليا المبرمجة بتاريخ 6 مارس. أين تم تقديمها إلى 5 مارس على الساعة الرابعة مساءً.

وأضاف البيان ذاته، أن التغيير يمس أيضا رحلة مرسيليا – وهران التي كانت مبرمجة بتاريخ 7 مارس. أين تم تقديمها إلى 6 مالرس بمنتصف النهار.

في حين، أشارت، المؤسسة الوطنية للنقل البحري، أن سبب التغيير راجع إلى الإضراب المعلن عنه في ميناء مرسيليا.

وسيتدعم أسطول النقل البحري بإقتناء سفينتين جديدتين، وكراء باخرة من أجل تلبية الطلب المتزايد.حسب ما أعلنته المدير العام للنقل البحري للمسافرين

وخلال جلسة من لجنتا الشؤون الخارجية والنقل بالبرلمان كشف وحيد لكحل عياط بخصوص تحديث الأسطول البحري عن قرار الدولة الخاص باقتناء سفينتين جديدتين، وكراء باخرة من أجل تعزيز الاسطول وتلبية الطلب المتزايد.

وثمن أعضاء اللجنتين برنامج ومخطط المؤسسة الساعي إلى تحسين مردوديتها والشروع في عملية الرقمنة. مشددين على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين ومسايرتها للمعايير الدولية.

كما إستفسر النواب عن بعض المشاكل التي يعاني منها النقل البحري للمسافرين. وخاصة مشكل إلغاء وتأجيل الرحلات دون إخطار مسبق. وكذا تأخر التعويضات. كما طالبت لجنتا الشؤون الخارجية والنقل بضرورة تعزيز الرحلات نحو الدول التي بها جالية كبيرة. وكذا الرحلات الداخلية بين المدن الساحلية من أجل المساهمة في تخفيف الاختناق المروري.