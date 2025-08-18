النقل البحري..عرض ترويجي واستثنائي يصل إلى 50 بالمائة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن اطلاق عرض ترويجي في بعض الرحلات البحرية.

وأفادت مؤسسة النقل البحري، أن العرض الترويجي يوفر خصومات تصل لـ50 بالمائة شاملة سعر الوجبات بالنسبة للدرجة الأولى.

ويخص العرض الاستثنائي الرحلات المبرمجة من فرنسا “منائي مرسيليا وسات”، نحو الجزائر موانئ عنابة سكيكدة بجاية الجزائر وهران.

ودعت المؤسسة الراغبين في التسجيل إلى الاسراع بالحجز لأن الأماكن محدودة. وقبل نهاية العرض الذي ينتهي بتاريخ 31 أوت الجاري.