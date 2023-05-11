النقل البحري.. فتح خطوط جديدة وتأجير باخرة “كاموميلا”

افادت مؤسسة النقل البحري، اليوم الخميس، أنها فتحت خطوط بحرية جديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد للجالية المقيمة بالخارج. على غرار برشلونة- الجزائر، برشلونة- وهران، سات – وهران، الجزائر- جنوى، عنابة – جنوى.

في حين، أعلنت مؤسسة النقل البحري، عن تأجير الباخرة الإيطالية ” كاموميلا” لتدعيم أسطولها البحري خلال الموسم الصيفي 2023.

كما أشارت المؤسسة، إلى أن الخطوط الجديدة جاءت سعيا منها لضمان موسم اصطياف يلبي طلبات المغتربين المتزايدة لدخول أرض الوطن. حيث حرصت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين على برمجة عدة رحلات تربط الموانئ الجزائرية بنظيرتها الأوروبية.