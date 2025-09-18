النقل البحري..هذا برنامج الرحلات خلال أسبوع

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، عن البرنامج الأسبوعي للرحلات عبر السفن من الأحد إلى السبت المثبل.

وستكون أولى الرحلات الأسبوعية يوم الاحد بتاريخ 21 سبتمبر.

ويتعلق الأمر برحلة الجزائر-مرسيليا عبر سفينة برج باجي مختار3، على الساعة 12:00 زوالا. وهران-اليكانتي عبر سفينة الفينيزيلوس على الساعة 20:00 سا ليلا.

اما يوم الاثنين، فتم برمجة رحلة واحدة من اليكانتي إلى وهران عبر سفينة الفينيزيلوس في حدود الساعة 20 مساء.

يوم الثلاثاء مرسليا-عنابة على الساعة 12 زوالا عبر سفينة طاسيلي2، وهران-اليمكانتي عبر سفينة الفينيزيلوس على الساعة 18 مساء.

كما تم برمجة رحلتين يوم الاربعاء، ويتعلق الأمر بمرسيليا-الجزائر عبر سفينة باجي مختار3 على الساعة 12:00 زوالا. الكانتي-الجزائر عبر سفينة الفينيزيلوس 20 مساء.

يوم الخميس الجزائر-مارسيليا على الساعة 12:00 زوالا عبر سفينة باجي مختار3. عنابة-مارسليا عبر سفينة طاسيلي2 على الساعة 12 زوالا. الجزائر-اليكانتي عبر سفينة الفينيزيلوس على الساعة 17 مساء.

والجمعة رحلة اليكانتي-وهران عبر سفينة الفينيزيلوس على الساعة 20 مساء.

في حين، تم برمجة 4 رحلات يوم السبت 27 سبتمبر. ويتعلق الأمر بكل من الرحلات مرسيليا-الجزائر عبر سفينة باجي مختار3 على الساعة 11 صباحا. وهران-مارسيليا عبر سفينة الجزائر2، على الساعة 11 صباحا . مارسيليا-وهران عبر سفينة طاسيلي2 على الساعة 15 مساء . وهران-اليكانتي عبر سفينة الفينيزيلوس على الساعة 18 مساء.