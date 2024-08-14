النقل البحري: هذا تاريخ التسجيلات الخاصة برحلة وهران- سات

أصدرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تصدر بيانا موجها للمسافرين عبر خط وهران- سات.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها على الفيسبوك أن التسجيلات الخاصة برحلة وهران- سات المبرمجة يوم 15 أوت تكون بداية من الخامسة مساء إلى التاسعة ليلا.

بالإضافة إلى أن موعد إنطلاق الرحلة سيكون في تمام الساعة 23:30 ليلا على متن سفينة الجزائر 2.

في حين تم تأجيل رحلة سات- وهران المبرمجة سلفا يوم 16 أوت إلى يوم 17 أوت على الساعة 12:00 زوالا على متن سفينة الجزائر 2.

وبداية التسجيلات الخاصة برحلة سات- وهران من الخامسة صباحا إلى العاشرة صباحا.