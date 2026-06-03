النقل البري.. بيان هام للمواطنين

.أنهت شركة استغلال وتسيير المحطات البرية سوقرال، إلى علم كافة المواطنين أن الشركة هي الجهة الوحيدة المخولة ببيع تذاكر السفر على مستوى شبايك المحطات البرية التابعة لها، وكذا عبر تطبيقاتها الرسمية.



وعليه، فإن أي صفحة أو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي بيع التذاكر أو التوسط في بيعها. يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة عن ذلك.



كما أعلنت الشركة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل شخص أو جهة تستغل اسمها أو تقدم خدمات بيع التذاكر بصفة غير شرعية.



وللحصول على المعلومات الصحيحة والخدمات الرسمية، دعت المؤسسة إلى الاعتماد حصريًا على الصفحة الرسمية للشركة والموقع الالكتروني والتطبيقات الرسمية.

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